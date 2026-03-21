L’ex arbitro italiano Rosario Lo Bello è tornato a parlare di Milan-Verona della stagione 89-90': le sue parole su Rijkaard e...

L’ex arbitro italiano Rosario Lo Bello , intervistato dai microfoni de La Stampa, è voluto ritornare a parlare su un episodio molto delicato per tutti i tifosi rossoneri, quello legato al 'Fatal Verona': Verona-Milan della stagione 1989/90, ferita che rimane ancora aperta, nonostante siano passati ormai più di 30 anni e che decise la corsa scudetto a favore del Napoli di Maradona. Eco, di seguito, le sue parole a riguardo:

Milan, senti Lo Bello

È stata la sua partita più brutta? La risposta di Rosario Lo Bello: “Perché la definisce la mia partita più brutta? Sacchi fu espulso insieme a tre giocatori, ma mi chiedo cosa avreste fatto voi al posto mio. Van Basten si tolse la maglia e la gettò a terra per protestare, Rijkaard mi insultò e mi sputò, Costacurta disse al guardalinee che eravamo disonesti. Non potevo fare finta di niente"