Napoli-Milan si giocherà lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Maradona di Napoli, il primo match dopo la sosta delle Nazionali.
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INTERVISTE
Intervenuto dopo la vittoria contro il Cagliari, il calciatore del Napoli Scott McTominay ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in vista anche dello scontro diretto contro il Milan di Massimiliano Allegri. Lo scozzese di Antonio Conte, autore del gol della vittoria all'avvio della gara, ha voluto lanciare un vero e proprio avvertimento ai rossoneri, dicendo che l'obiettivo è vincere più partite possibile'. Attualmente, infatti, i partenopei si trovano al secondo posto, con due punti in più del Milan (che però ancora deve giocare). Ecco, di' seguito, le parole dell'ex calciatore del Manchester United
Le parole di McTominay dopo la vittoria contro il Cagliari e il sorpasso sui rossoneri: «Il Milan? Sono partite che tutti vogliono giocare. Non puoi prevedere il futuro, bisogna pensare gara dopo gara. Adesso l’obiettivo è vincere più partite possibili, i rientri ci daranno una mano".
Napoli-Milan si giocherà lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Maradona di Napoli, il primo match dopo la sosta delle Nazionali.
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