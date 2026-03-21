Intervenuto dopo la vittoria contro il Cagliari, il calciatore del Napoli Scott McTominay ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in vista anche dello scontro diretto contro il Milan di Massimiliano Allegri. Lo scozzese di Antonio Conte, autore del gol della vittoria all'avvio della gara, ha voluto lanciare un vero e proprio avvertimento ai rossoneri, dicendo che l'obiettivo è vincere più partite possibile'. Attualmente, infatti, i partenopei si trovano al secondo posto, con due punti in più del Milan (che però ancora deve giocare). Ecco, di' seguito, le parole dell'ex calciatore del Manchester United