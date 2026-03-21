Ma quella dell’anno scorso era un’altra Inter, è vero. Ma anche quest’anno l’Inter però negli scontri diretti non va, non li vince. Quando devi tirare fuori il carattere, come ha dimostrato anche in Champions, non ce la fa. Il Bodø si poteva recuperare, altro che: lo ha dimostrato lo Sporting, che non è una squadra di primissima fascia. Noi lo abbiamo battuto, lo Sporting.
E se quest’Inter sente il fiato, non proprio sul collo ma del Napoli, a distanza di sicurezza per il momento, e domenica si ritrova a otto turni dalla fine con soli sei punti di vantaggio — sei sul Napoli ma cinque sul Milan, perché il Milan la vince in casa la sua partita — e poi c’è il Napoli-Milan, e l’Inter poi deve affrontare la Roma, altra squadra che vinse l’anno scorso a San Siro, e poi c’è l’Inter-Como…".
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