Milan, senti Chiariello

"Se solo oggi fossimo a quattro o cinque punti dall’Inter, sarebbe tutto un altro andare. I rimpianti sono tanti, ma nove punti da recuperare in nove partite sono un miracolo. Se noi vinciamo a Cagliari e l’Inter perde a Firenze? La Fiorentina si sta riprendendo, ha bisogno di continuità, mica è salva: sta appena un passo sopra la zona salvezza. E se la Fiorentina gli fa lo scherzetto dell’anno scorso, ricordate il famoso recupero cominciato dopo diciassette minuti di gioco, con la Fiorentina che giocò con i bambini praticamente, come li avrebbe definiti Mourinho, e vinse tre a zero?