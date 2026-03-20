Marco Simone, ex calciatore storico del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero, autore di uno splendido gol contro il Torino nella finale di Supercoppa Italiana a Washington, ha voluto spendere lacune parole sul match di domani contro i granata a San Siro. Ecco le sue parole:
INTERVISTE
Simone su Milan-Torino: “Non sono nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro status”
Milan, senti Simone—
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Su Milan-Torino in programma questo weekend: "Il Torino, ai miei occhi, non sarà mai una squadra di seconda fascia, mantiene quel blasone storico che non sarà mai cancellato e il discorso in generale vale anche per il Milan. Poi è vero che entrambe le squadre, per differenti motivi, non sono a parere mio nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro di status, col Milan vincitore in Italia e in Europa e il Toro tra le squadre che puntano all’Europa. E questo è un peccato perché le confesso che il Torino è stata la prima squadra per cui ho tifato. Da ragazzino avevo una coppia di riferimento di attaccanti incredibili come Pulici e Graziani. Poi oggi ovviamente tifo Milan. Domenica parte favorito e credo avrà la meglio".
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