Le parole di Padovano su Leao: "La prestazione di Leao non è stata una prestazione all’altezza. Per tutto il campionato pensavo che Allegri fosse arrivato nel momento giusto e al posto giusto e avesse gestito Leao nella maniera in cui non ci era riuscito nessuno. Il ragazzo ha fatto una partita per cui secondo me era giusta la sostituzione: deve essere arrabbiato con se stesso che non riesce a fare 20 gol all’anno perché lui ha le qualità per farli. È un uomo da 20 gol all’anno e non li fa mai".