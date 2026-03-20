Rafael Leao continua a rimanere sotto ai riflettori. Dopo la sua brutta prestazione contro la Lazio e il siparietto messo in scena al cambio di Massimiliano Allegri, il portoghese continua a far parlare di se. Dopo l'annuncio della sua mancata presenza nel match di domani contro il Torino di D'Aversa, l'ex calciatore ed opinionista Michele Padovano ha provato a difenderlo. Intervenuto ai microfoni del podcast "Te ne intendi di calcio?", l'ex calciatore ha voluto difendere il numero 10 portoghese. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN news milan interviste Padovano: “Leao deve essere arrabbiato con se stesso, ecco perchè”
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Padovano: “Leao deve essere arrabbiato con se stesso, ecco perchè”
L'ex calciatore ed opinionista Michele Padovano ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, finito sotto ai riflettori dopo Lazio-Milan
Milan, senti Padovano—
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Le parole di Padovano su Leao: "La prestazione di Leao non è stata una prestazione all’altezza. Per tutto il campionato pensavo che Allegri fosse arrivato nel momento giusto e al posto giusto e avesse gestito Leao nella maniera in cui non ci era riuscito nessuno. Il ragazzo ha fatto una partita per cui secondo me era giusta la sostituzione: deve essere arrabbiato con se stesso che non riesce a fare 20 gol all’anno perché lui ha le qualità per farli. È un uomo da 20 gol all’anno e non li fa mai".
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