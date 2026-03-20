Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Simone: “Scudetto? Difficile che l’Inter perda punti. Leao? Giocatore talentuoso”

INTERVISTE

Simone: “Scudetto? Difficile che l’Inter perda punti. Leao? Giocatore talentuoso”

Simone: “Scudetto? Difficile che l’Inter perda punti. Leao? Giocatore talentuoso” - immagine 1
Marco Simone, ex Milan, ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, ma non solo.... ecco tutte le sue dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Simone, ex calciatore storico del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero, autore di uno splendido gol contro il Torino nella finale di Supercoppa Italiana a Washington, ha voluto parlare della lotta scudetto per poi spostarsi sulla figura di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Simone

—  

Sulla lotta scudetto: "Purtroppo c'è stato lo scivolone contro la Lazio che ha un po’ spento questa possibilità di andare a disturbare l'Inter. Se i rossoneri vincessero e i nerazzurri perdessero a Firenze... Sinceramente però l'Inter è una squadra forte e credo che si faccia fatica a pensare che possa perdere molti punti in questa fase".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza Stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino

Su Leao: "Questo mi fa sorridere…Il mio giudizio su Leao resta positivo, è un giocatore con qualità straordinarie. Ha tecnica, velocità, è fisicamente forte, può giocare in tantissimi ruoli. Capisco la battuta del cosa farà da grande perché si spera sempre che possa fare una stagione piena in tutte le partite che gioca. È un giocatore talentuoso, atipico e sicuramente anche atipico caratterialmente. Forse si vorrebbe arrivare alla maturazione calcistica più che caratteriale, lui è fatto così. E quindi esiste il rischio di alti e bassi".

Leggi anche
Salvini: “Milan? Felice per il derby, ma mai pensato di riaprire la corsa scudetto”
Marcello: “Retegui è cosi meglio di Gimenez? Secondo me ad Allegri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA