Presente alla riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 “Via Emilia”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , noto tifoso del Milan , ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri. Il Ministro, ovviamente, si è soffermato a parlare del derby vinto, per poi spostarsi sulla figura e il lavoro di Massimiliano Allegri per chiudere poi con la Lotta Scudetto. Ecco, di seguito, le parole di Salvini:

Le parole del Ministro Matteo Salvini: «Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions. L’Inter è più forte, c’è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia»