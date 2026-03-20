Infortunio Tonali? Il nostro centrocampo può sostituirlo adeguatamente per fortuna. Non penso che ct Gattuso rinunci a Barella. Se a lui si aggiungono un Ricci, un Locatelli o Pisilli, potremmo avere una buona linea mediana. Certo che Tonali è una garanzia, per qualità e tecnica. Prospettive sul Napoli? Del Napoli mi aspetto un grande finale di stagione, con il sorpasso sul Milan e un avvicinamento pericoloso all'Inter. Non credo fino in fondo alla riapertura del campionato. Secondo me il Napoli arriverà al secondo posto, ma non penso si possa parlare di riapertura per la corsa Scudetto. Como al quarto posto? Sì, per me è favorito anche se non ha un calendario semplice. Per come ha battuto la Roma, per la paura che non ha nell'affrontare l'Inter. Credo che può soffiare il posto alla Juventus. La Roma la vedo in difficoltà"
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