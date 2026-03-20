Milan, senti Padovan

“L’Italia scesa nel ranking UEFA è più scarsa del Portogallo? Assolutamente sì, il campionato portoghese è rispettabile. Lo Sporting è ai quarti; il Porto si gioca l'Europa League e il Benfica ha estromesso il Napoli in Champions League. Il calcio portoghese è più competitivo del nostro. Anche il calcio turco dobbiamo guardare con grande attenzione. Loro spendono tanti soldi per tutti gli sport. Comprano giocatori importanti, non a caso Osimhen è finito a Istanbul. Dobbiamo guardare gli altri che crescono e domandarci perché noi non cresciamo più. Poi noi diciamo la Premier League...Ma la Liga ha battuto nettamente la Premier League. I soldi fanno tanto, ma le idee, l'artigianato sono importanti. Il calcio non è solo l'equazione tra quanto investi e quanto i suoi giocatori riescono a rendere. È anche un principio in base al quale bisogna operare sulla congruità delle rose e la qualità degli allenatori. È importante anche l'accesso a determinati forzieri, come quelli sfruttati dal Manchester City