Sandro Sabatin i, noto giornalista sportivo e conduttore televisivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del podcast Cose Scomode. Il giornalista ha voluto soffermarsi su Rafael Leao , facendo riferimento a quanto accaduto durante la partita contro la Lazio di domenica scorsa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

Milan, le parole di Sandro Sabatini su Leao: "Io che critico Leao perchè non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao, devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug li nel mezzo glie la devi dare. Per me non è un grande giocatore Leao, Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente, una partita con Fullkrug titolare fagliela fare"