Ex Milan, Maldini sulla Lazio

Milan, le parole dell'ex rossonero Daniel Maldini sul suo percorso alla Lazio: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante. Perché ha scelto proprio la Lazio? L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato"