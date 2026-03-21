Daniel Maldini, figlio di Paolo ed ex attaccante del Milan ora alla Lazio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L'ex calciatore rossonero ha voluto soffermarsi sui suoi primi mesi al servizio dei biancocelesti, parlando anche dell'integrazione con la squadra. Maldini, poi, ha voluto parlare anche del forte interessamento del club laziale nei suoi confronti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
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PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Maldini: “Ho sempre avuto l’idea di venire alla Lazio”
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Ex Milan, Maldini: “Ho sempre avuto l’idea di venire alla Lazio”
Daniel Maldini, figlio di Paolo ed ex attaccante del Milan ora alla Lazio, ha voluto rilasciare alcune parole sui biancocelesti...
Ex Milan, Maldini sulla Lazio—
Milan, le parole dell'ex rossonero Daniel Maldini sul suo percorso alla Lazio: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante. Perché ha scelto proprio la Lazio? L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato"
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