Alfredo Pedullà , noto giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni durante Sportitalia Mercato. Il giornalista ha voluto soffermarsi in modo particolare su Rafael Leao, numero 10 del Milan . Il calciatore portoghese, negli ultimi tempi, è finito più e più volte sotto ai riflettori a causa sia delle sue prestazioni in campo, alquanto sottotono, che per il comportamento avuto nei confronti della squadra. Basti pensare al momento della sostituzione contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

"Leao è così, non lo cambi dalla sera alla mattina e non lo cambi più. Non entro nel discorso tecnico perché le qualità ci sono, ma la scena del camibo a Roma. Ha atteggiamenti sbagliati. Un po' ce l'aveva con Pulisic, un po' ha evitato l'abbraccio con Allegri. Il Milan deve vincere contro il Torino, se verranno rispettati i pronostici il Milan ha solo un risultato a disposizione. E' una fase della stagione in cui devi portare a casa i punti".