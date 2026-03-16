La partita di ieri sera tra Milan e Lazio ha lasciato tutti quanti, tifosi e opinionisti, senza parole: un Milan molle, privo di idee, personalità e grinta. I rossoneri, che avevano la grandissima occasione di accorciare sull'Inter, sono usciti sconfitti dall'Olimpico grazie al gol di Isaksen. A far discutere però, oltre alla prestazione negativa di Rafael Leao, finito sotto ai riflettori per la sua 'scenata' alla sostituzione, è stata anche la prestazione di Ardon Jashari, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Club Brugge per circa 40 milioni di euro. A parlarne è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sul proprio profilo X. Le sue parole:
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Ravezzani: “La vera delusione del Milan resta Jashari, deve migliorare”
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione di Ardon Jashari in Lazio-Milan: la sua critica nei confronti del centrocampista svizzero...
Milan, senti Ravezzani—
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"La vera delusione del Milan, al momento, resta Jashari. 40 mln per un centrocampista elegante nei movimenti ma poco più. Poco fisico, poco incline al gol. A oggi il suo contributo non è stato superiore ad Adli. L’infortunio non può essere una spiegazione, ormai. Deve migliorare."
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