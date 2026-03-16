La partita di ieri sera tra Milan e Lazio ha lasciato tutti quanti, tifosi e opinionisti, senza parole: un Milan molle, privo di idee, personalità e grinta. I rossoneri, che avevano la grandissima occasione di accorciare sull'Inter, sono usciti sconfitti dall'Olimpico grazie al gol di Isaksen. A far discutere però, oltre alla prestazione negativa di Rafael Leao, finito sotto ai riflettori per la sua 'scenata' alla sostituzione, è stata anche la prestazione di Ardon Jashari, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Club Brugge per circa 40 milioni di euro. A parlarne è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sul proprio profilo X. Le sue parole: