Marchegiani, nel post-partita di Lazio-Milan su 'Sky Sport', ha proseguito parlando della prestazione di Leao: “Ha fatto una brutta partita, ma mi aspettavo un Milan con la possibilità di accorciare … la Lazio ha fatto una partita eroica. Senza sostituzioni, con Patric a centrocampo, con un portiere alla seconda partita in Serie A. Con fuori Alessio Romagnoli, leader emotivo”.
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Chiosa dell'ex estremo difensore anche della Nazionale Italiana sul gol-vittoria della Lazio, firmato da Gustav Isaksen al 26', su cui grossa parte del demerito va ascritta ad Estupinan. “Il gol che ha preso il Milan non lo devi prendere con nessun difensore. Estupinan ha sbagliato, ma Strahinja Pavlovic? Koni De Winter? Dove sono? Hanno interpretato come se … non lo so”.
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