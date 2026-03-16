Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”

LAZIO-MILAN

Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”

Marchegiani: 'Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma ...'
Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso (0-1) in casa della Lazio di Maurizio Sarri nell'ultimo weekend di campionato: ecco il commento di Luca Marchegiani a 'Sky Sport' nel post-partita dello stadio 'Olimpico'
Daniele Triolo Redattore 

Luca Marchegiani, ex portiere in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha fornito la sua opinione - nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club - L'Originale' - sulla sconfitta (0-1) del Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Lazio-Milan, la disamina di Marchegiani a 'Sky Sport'

—  

“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Il Milan è mancato clamorosamente sulle fasce laterali, un po’ per Christian Pulisic e Rafael Leao, un po’ per Pervis Estupinan, protagonista in negativo, e Alexis Saelemaekers. Poco gioco sugli esterni. Anche quando è entrato Niclas Füllkrug, è vero che c’è stata qualche mischia, ma non c’è stata fluidità di gioco”.

LEGGI ANCHE

Marchegiani, nel post-partita di Lazio-Milan su 'Sky Sport', ha proseguito parlando della prestazione di Leao: “Ha fatto una brutta partita, ma mi aspettavo un Milan con la possibilità di accorciare … la Lazio ha fatto una partita eroica. Senza sostituzioni, con Patric a centrocampo, con un portiere alla seconda partita in Serie A. Con fuori Alessio Romagnoli, leader emotivo”.

LEGGI ANCHE: Milan, ecco perché ti serve Gila: prestazione super in difesa. Un delitto non provarci davvero

Chiosa dell'ex estremo difensore anche della Nazionale Italiana sul gol-vittoria della Lazio, firmato da Gustav Isaksen al 26', su cui grossa parte del demerito va ascritta ad Estupinan. “Il gol che ha preso il Milan non lo devi prendere con nessun difensore. Estupinan ha sbagliato, ma Strahinja Pavlovic? Koni De Winter? Dove sono? Hanno interpretato come se … non lo so”.

Leggi anche
Top News Lazio-Milan: Estupinan e Leao, notte horror. Scudetto addio, Allegri pensa solo alla...
Allegri non ci ha capito nulla! Analisi Lazio-Milan 1-0: Leao e Pulisic, basta

© RIPRODUZIONE RISERVATA