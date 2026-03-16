Luca Marchegiani , ex portiere in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha fornito la sua opinione - nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club - L'Originale' - sulla sconfitta ( 0-1 ) del Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri .

Lazio-Milan, la disamina di Marchegiani a 'Sky Sport'

“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Il Milan è mancato clamorosamente sulle fasce laterali, un po’ per Christian Pulisic e Rafael Leao, un po’ per Pervis Estupinan, protagonista in negativo, e Alexis Saelemaekers. Poco gioco sugli esterni. Anche quando è entrato Niclas Füllkrug, è vero che c’è stata qualche mischia, ma non c’è stata fluidità di gioco”.