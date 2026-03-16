Allegri non ci ha capito nulla! Analisi Lazio-Milan 1-0: Leao e Pulisic, basta

Era la partita più importante, Lazio-Milan, quella che poteva riavvicinare i rossoneri al vertice della classifica. Di solito una partita così, soprattutto se ti chiami Massimiliano Allegri, la giochi bello rintanato e pronto a colpire. Magari vincendo di corto muso. Invece no, ieri i rossoneri hanno giocato a viso aperto, aggredendo alto la Lazio e concedendo sempre l'uno contro uno dietro. Il risultato è stato, infatti, 1-0 per i biancocelesti e un Milan irriconoscibile. Non sembrava il Milan di quest'anno, ma più quello dell'anno scorso, come sottolinea il nostro match analyst Mattia Pellé, che come sempre ci ha portato immagini della partita che spiegano tutti i problemi e che trovate nel video qui sotto. Uno dei problemi è ovviamente anche l'attacco: Rafa Leao e Christian Pulisic non girano. Non lo fanno singolarmente, figuriamoci in coppia. Qui sotto l'analisi tattica completa, con tutte le spiegazioni: lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella!