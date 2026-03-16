Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X' la situazione di Leao: "Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui".
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In questa stagione, con i rossoneri, Leao ha finora realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 24 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in 1.601' sul terreno di gioco. Un rendimento, nei numeri, tutto sommato positivo, considerando il cambio di ruolo affrontato dal nativo di Almada.
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