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Ravezzani: “Milan, passano gli anni ma Leao non cambia mai: non è un campione”

Ravezzani: 'Milan, passano gli anni ma Leao non cambia mai: non è un campione'
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la prova di Rafael Leao in Lazio-Milan di ieri sera sul proprio account X, alla luce della sua sostituzione tra le polemiche. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Brutta serata ieri per il Milan allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio: sconfitta, 0-1, per il Diavolo di Massimiliano Allegri contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, e addio alle residue speranze di Scudetto, con l'Inter volata a 8 punti di vantaggio sul Diavolo.

Lazio-Milan 1-0, così Ravezzani su Leao

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Ciò che ha tenuto banco, però, nel finale di Lazio-Milan, è l'uscita dal campo di Rafael Leao con tante polemiche per la sua sostituzione. Un episodio, sullo stesso campo del famoso 'cooling break' con Theo Hernández, che ha fatto il giro delle televisioni e che, di certo, non ha fatto del bene all'immagine della squadra.

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Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X' la situazione di Leao: "Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui".

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In questa stagione, con i rossoneri, Leao ha finora realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 24 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in 1.601' sul terreno di gioco. Un rendimento, nei numeri, tutto sommato positivo, considerando il cambio di ruolo affrontato dal nativo di Almada.

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