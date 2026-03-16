Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la prova di Rafael Leao in Lazio-Milan di ieri sera sul proprio account X, alla luce della sua sostituzione tra le polemiche. Ecco le sue dichiarazioni

Lazio-Milan 1-0, così Ravezzani su Leao

Ciò che ha tenuto banco, però, nel finale di Lazio-Milan, è l'uscita dal campo di Rafael Leao con tante polemiche per la sua sostituzione. Un episodio, sullo stesso campo del famoso 'cooling break' con Theo Hernández, che ha fatto il giro delle televisioni e che, di certo, non ha fatto del bene all'immagine della squadra.