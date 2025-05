Milan, senti Candreva: “Chi è stato il mio idolo? Ricardo Kaká”

Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Lazio, Inter e Nazionale Italiana ha confessato l'amore per Ricardo Kaká, icona del Milan

Antonio Candreva, classe 1987 , ex centrocampista di Juventus , Lazio , Inter e della Nazionale Italiana , che di recente ha annunciato il suo addio al calcio, è stato ospite del podcast web 'Calcio Selvaggio'. Per l'occasione, Candreva ha raccontato aneddoti e momenti significativi della sua carriera. Tra le varie domande a lui rivolte, ce n’è stata una in particolare la cui risposta ha colto tutti di sorpresa.

Alla domanda: “Chi è stato il tuo idolo?”, Candreva ha infatti risposto senza esitazione: “Ricardo Kakà”. Una risposta che ha spiazzato molti, considerando il ruolo in campo avuto in carriera dall'italiano (prevalentemente un esterno di centrocampo), decisamente diverso da quello del fantasista brasiliano che, con il Milan, ha vinto il Pallone d'Oro 2007, segnato 104 gol in 307 partite e vinto 7 trofei in 7 stagioni.