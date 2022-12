Terim sullo scudetto: “Ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli”

Fatih Terim è uno degli allenatori che i tifosi del Milan ricordano meglio , non tanto per i risultati che ha ottenuto da tecnico dei rossoneri, quanto per il fatto di essere stato uno dei più veloci a dare l'addio al Diavolo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , l'ex bandiera del Galatasaray ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e alla squadra per cui si schiererà. Di seguito le sue parole.

"Sono felice per Spalletti, è un mio grande amico. Ho rispetto e affetto per lui. Quest'anno sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca. Firenze è la mia seconda casa, ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli nella lotta scudetto. Tre squadre italiane sono ancora in corsa in Champions League, possibile che qualcuna arrivi in finale a Istanbul e spero sia il Napoli".