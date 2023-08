Milan, Scaroni: “La crescita economica del club è fondamentale per noi”

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul calciomercato da oltre 100 milioni di euro pur avendo i conti in ordine: "Chiuderemo l'esercizio di bilancio 2022-23 in utile, a diciassette anni dall'ultima volta in cui era successo: era il 2006 e c'era proprio Berlusconi Presidente. Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi, è un grande successo. La crescita economica del club è fondamentale, è stata la premessa per far sì che prendesse corpo questa campagna acquisti scoppiettante".