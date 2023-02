Milan, Salvini sul derby: “E’ chiaro che vincerà l’Inter”

"Stiamo soffrendo, è nella sofferenza che si vede la differenza dell’uomo e del tifoso. Quindi forza Milan sempre. E’ chiaro che vincerà l’Inter . Ha la strada spianata, è scontato. Non è neanche in discussione. Faccio i miei complimenti in anticipo per la vittoria certa e inevitabile dell’Inter ".

Sulla questione stadio di San Siro: "La cerimonia d’apertura dei Giochi 2026 sarà in questo San Siro. Che poi serva uno stadio nuovo più moderno, più sicuro, più efficiente e serva riqualificare il quartiere, che vive un giorno alla settimana e per il resto è un piazzale abbandonato, mi sembra evidente. Non c’è nessun vincolo sullo stadio. Sgarbi parla in generale, ma poi la legge è la legge. La domanda è: a Milano e a chi abita in zona San Siro, investire un miliardo per riqualificare tutta la zona serve o no? Per me serve. Si sono già persi tre anni, o si fa lo stadio a Milano o tanto vale andare da un’altra parte. A Sesto San Giovanni sarebbero contentissimi, l’area c’è. Il lavoro in questo momento è tema fondamentale e il nuovo stadio ne creerebbe. Se lo si vuole fare a Milano il sindaco lo dica e si fa a Milano, altrimenti andremo a vederci le partite a Sesto San Giovanni tanto c’è anche la metro". Rinnovo Leao, Dimvula: “Notizie false e fuorvianti. Vuole restare al Milan”