Milan, Saelemaekers: “Atletico? Quel rigore per me non c’era” | News

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del delicato match contro l'Atalanta

Sulla partita contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo dato tutto sul campo, eravamo preparati per quella partita. Il calcio è così, non puoi sempre vincere, c’è stato anche quel rigore che per me non era rigore ma queste sono scelte dell’arbitro".