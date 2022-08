Milan, senti Sabatini: “De Ketelaere destinato ad una grande carriera”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Walter Sabatini ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Scudetto? Il Milan è favorito perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi. De Ketelaere? Calma, è un ragazzo destinato a una grande carriera, ma non è ancora all’altezza di Dybala o Pogba, lo diventerà con il tempo. Può ricoprire molti ruoli tra centrocampo e attacco, Pioli dovrà trovargli la collocazione giusta. Con i giovani bisogna stare attenti al rischio che il talento sopprima l’efficacia, non è facile tenere insieme le due cose". Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?