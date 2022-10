Milan, Rossi: “Maignan molto bravo, para bene e ha buoni lanci”

Sebastiano Rossi e Nelson Dida, entrambi ex portieri del Milan (Getty Images)

Uno dei portieri più forti della storia del Milan è senza dubbio Sebastiano Rossi, titolare nella formazione di Fabio Capello nel Milan meno battuto della storia in assoluto. 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Mondiale per Club, 2 Supercoppe Europee e una Champions League sono un bottino invidiabile. Ai microfoni della Gazzetta ha parlato di Milan e soprattutto del portiere. Mike Maignan, francese classe 1995, è considerato uno dei più forti al mondo. Ecco le parole di Rossi a riguardo: "Non voglio dare giudizi, ma posso dire che Maignan è molto bravo, para bene, ha buoni lanci".