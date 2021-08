Milan, Roggero: “Giroud è un giocatore strepitoso, fa giocare bene gli altri”

Nicola Roggero, noto telecronista, ha espresso il suo pensiero su Olivier Giroud: ecco le sue parole sull'attaccante del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicola Roggero ha parlato di Olivier Giroud. Queste le sue parole sull'attaccante del Milan. "Titolare al fianco di Ibrahimovic? Lo vedremo in panchina poche volte. Ho confessato i primi anni in cui è stato in Premier, prima all'Arsenal e poi al Chelsea, il mio amore per Giroud, siamo quasi conterranei, lui è un savoiano del nord. È un giocatore strepitoso, è riuscito a far vincere un titolo al Montpellier con i suoi gol prima di andare in Inghilterra. Quando uno riesce a far vincere un titolo al Montpellier negli anni in cui c'è già il PSG, Monaco e Lione o altre squadre più qualificate, è un grande uomo squadra. Lo dimostrò anche ai mondiali 2018, quando la Francia vinse e lui non fece nessun gol. È un giocatore che fa giocare molto bene gli altri, tanto che Griezmann si è avvantaggiato molto del fatto di averlo vicino. È un giocatore che io non toglierei mai da una squadra".