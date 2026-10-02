Milan, Riso: "Cristante al Benfica? Galliani me la rinfaccia". Il motivo e l'intreccio con Bonaventura

Bryan Cristante sta giocando una grande stagione con la Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco i suoi numeri più significativi in Serie A dal sito Sofascore:

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Presenze da titolare: 5

Tocchi di palla a partita: 81.0

Passaggi riusciti a partita: 60.0

Palloni recuperati a partita: 5.0

Dribblato dagli avversari a partita: 0.8

Errori che hanno portato al tiro: 0

Errori che hanno portato al gol: 0

Totale duelli vinti a partita: 6.0

Numeri veramente importanti per un mediano fisico e di corsa come l'italiano. Forse non tutti ricorderanno che il classe 1995 è un prodotto del settore giovanile del Milan: con la Primavera rossonera ha collezionato 57 presenze, 5 gol e un assist, mentre non ha trovato molta fortuna in prima squadra. Solo 5 presenze con i rossoneri con un gol e un assist. Dopo l'avventura con il Diavolo, Cristante passò al Benfica crescendo piano piano come giocatore prima di tornare in Italia prima all'Atalanta e poi alla Roma.

Il retroscena di Giuseppe Riso e lo storico scambio con Giacomo Bonaventura

Il suo procuratore Giuseppe Riso ha svelato un retroscena molto interessante al podcast 'Colpi da Maestro' proprio sul passaggio di Cristante dal Milan al Benfica: "".

Parliamo del lontano 2014 quando Cristante era ancora un giovane prospetto: il Benfica chiuse quell'operazione per circa 6 milioni di euro che per il Milan volevano dire una plusvalenza netta e molto importante per i bilanci rossoneri. Come ha ricordato Riso, il Milan prese Bonaventura.

Adriano Galliani ne parlò così ai tempi (parole riprese da Gazzetta.it): "L'acquisto di Bonaventura è una delle cose più anomale che mi sia successa in 29 anni di mercato. Alle 8 pensavamo che andasse in porto lo scambio Biabiany-Zaccardo, ma poi non è stato così e ci è venuta questa idea. Il giocatore stava dirigendosi altrove ma era già a Milano". Un'operazione che con il senno di poi fu molto importante per il Diavolo: 184 presenze, 35 gol e 30 assist per Bonaventura con la maglia rossonera.