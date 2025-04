Milan, Reijnders: “Vincere la Coppa Italia per giocare le coppe europee”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato su come la squadra sia passata dal k.o. contro l' Atalanta alla bella vittoria nel derby contro l' Inter in tre giorni, Reijnders ha risposto quanto segue.

«Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e non potevamo sbagliare. Ora vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione». LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao punta la conferma: se vince la Coppa Italia può restare! >>>