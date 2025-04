Milan, Reijnders: “Vi spiego cosa significa la mia esultanza dopo un gol”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sull' esultanza a braccia aperte sotto la Curva Sud che fa ogni qualvolta trova la via del gol, Reijnders ha risposto quanto segue.

«E' un'immagine che mi è venuta in mente tempo fa. Quando sono a casa scherzo spesso e, se le cose non vanno come voglio, dico … C'est la vie, questa è la vita. Quel gesto con le braccia riassume il mio motto, ma preferisco farlo sul campo dopo una rete, piuttosto che quando non sono contento».