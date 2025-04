Milan, Reijnders: “Tanto lavoro sul piano mentale. Mio padre e mio fratello …”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul lavoro svolto, se più sull'aspetto mentale o tecnico, per migliorare così tanto in questa stagione, Reijnders ha risposto: «Soprattutto mentale. Ora al momento di calciare o di provare l’assist mi sento più concentrato, ho il sangue più freddo».

E poi, ha aggiunto, in merito all'aiuto che gli hanno dato il padre e il fratello: «Mio padre è stato un ex giocatore professionista e ha aperto una scuola calcio nella quale insegna la tecnica di base ai bambini. Mio fratello e io ci siamo allenati lì e quando papà ha capito che potevamo diventare calciatori professionisti, è stato molto severo con noi per aiutarci a migliorare. Ci dava e ci dà ancora consigli. Non dico che abbia sempre ragione, ma spesso sì. Lo ascoltiamo e lavoriamo insieme per migliorare».