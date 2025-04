Milan, Reijnders: “In Serie A niente continuità: non te lo puoi permettere”

Nono in classifica in Serie A, bene però in alcune gare di Champions e in Coppa Italia: Tijjani Reijnders ha spiegato il problema del Milan

Daniele Triolo Redattore 25 aprile 2025 (modifica il 25 aprile 2025 | 20:46)

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul perché il Milan, capace di certe imprese in coppa, sia nono in classifica in campionato, Reijnders ha risposto quanto segue.

«Una spiegazione non c'è, a parte il fatto che non siamo stati continui a livello di rendimento e in Serie A abbiamo perso per strada tanti punti.Un esempio lampante è la vittoria al 'Bernabéu' contro il Real Madrid seguita dal pareggio a Cagliari: se vuoi lottare per vincere lo Scudetto, non te lo puoi permettere. Dobbiamo fare molto meglio in questo finale di stagione e nella prossima. Sono convinto che miglioreremo».