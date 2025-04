Milan, Reijnders: “Ecco cosa mi fa rendere al massimo. Il mio sogno…”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: ecco le sue dichiarazioni

«Ogni giocatore vuole segnare e servire assist ai compagni. Anche in passato andavo vicino a far gol, ma non ero concreto come adesso. Negli scorsi mesi ho lavorato molto, ho parlato con amici e familiari, soprattutto con mio padre Martin e mio fratello Eliano, e mi hanno fatto capire come aiutare la squadra con le mie giocate». Così Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco poi le sue parole sul ruolo e il sogno nel cassetto.