Sulla Roma: "I I Friedkin devono essere un po' arrabbiati a stare sotto a Lotito con quello che hanno speso. Hanno sbagliato in questi anni ad andare troppo dietro a quello che volevano i tifosi e non a costruire una squadra. Quando compri il campione solo perché lo vuole il tifo non basta, perché se poi il giocatore non gira anche il tifoso stesso si arrabbia. Mourinho, Dybala e Lukaku non avevano senso, sono stati presi solo per accontentare il pubblico".