Milan, Nico Paz perfetto per Fonseca: ecco perché ne vale la pena

Milan, Nico Paz: classe e talento. Fa al caso tuo. E la corsia col Real Madrid...

Nico Paz ha fatto impazzire per 45 minuti il Napoli di Antonio Conte. Azioni brillanti, giocate bellissime e talento traboccante. Si vede subito la classe di un giocatore del genere e l'argentino sembra avere tutte le carte in regola per diventare un talento di scala mondiale. E allora perché non fare un tentativo? Ci sono tutti i fattori per il Milan: Nico Paz è un giocatore molto giovane (classe 2004), non costa ancora moltissimo e potrebbe essere perfetto per il gioco di Fonseca. L'argentino, infatti, potrebbe giocare dietro la punta facendo un po' il lavoro che fa Morata in questo momento, con caratteristiche diverse. Ha colpi e un sinistro magico (un palo e un gol sfiorato da fuori ieri sera), in più può legare il gioco tra difesa e attacco in maniera eccezionale. Un pezzo che manca assolutamente in rosa in questo Milan e poi c'è un fattore.