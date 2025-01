Il mercato regala sempre intrecci affascinanti, e uno dei nomi caldi è quello di Marcus Rashford, accostato con insistenza al Milan. Negli studi di Sky Sport si è discusso del possibile approdo dell’attaccante inglese in rossonero, considerato ormai in uscita dal Manchester United, dove non trova più spazio nemmeno sotto la guida del nuovo tecnico Ruben Amorim. Sul tema è intervenuto il telecronista Stefano Borghi, menzionando anche Chukwueze: