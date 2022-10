Milan, Rafael Leao: “Dai tifosi ho capito quanto è grande la società”

1 di 1

MILAN, LE PAROLE DI RAFAEL LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan), qui durante Milan-Chelsea 0-2 (Champions League 2022-2023) | News (Getty Images)

In occasione del Gran Galà del Calcio 2022 è stato premiato Rafael Leao, attaccante del Milan, come uno dei migliori attaccanti e come miglior giocatore della scorsa stagione. Ecco le parole del portoghese classe 1999 dal palco.

Se gli è rimasta una cartolina dello scarso anno: "Il gol di Tonali contro la Lazio lo scorso anno, è stato un momento importante".

Su Pioli e Ibrahimovic, la loro importanza: "Pioli è stata una persona importante per me. Sono arrivato che ero un ragazzino, non avevo capito quanto fosse grande il Milan. Ora sono un uomo".

Da cosa ha capito che il Milan è grande: "I tifosi. Quando abbiamo vinto lo Scudetto ho visto Milano rossonera, è una delle cose più belle".

Su Pioli is on fire: "Sì, l'abbiamo creata noi".

Se si è autovotato come miglior giocatore: "No".

Se gli piace più dribblare o rappare: "Dribblare, ma non rappo ora, parlo in campo. Dicono che sono scarso a rappare in spogliatoio. Il mio. Il mio nuovo progetto è per non dimenticare da dove vengo. Ringrazio mio papà e mia mamma, è il mio sogno da bambino. Vincere un premio davanti a loro è un sogno".