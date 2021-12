Milan primavera, Tolomello: ‘Non meritavamo di stare in basso in classifica’

Filippo Tolomello, centrocampista del Milan primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del momento della squadra

Su cosa è cambiato nelle ultime gare : "Avevamo bisogno di punti, soprattutto dare continuità a quello che stavamo facendo. Sicuramente abbiamo aumentato l'intensità, la voglia di fare ed è aumentata anche la fame. Ci vedevamo troppo bassi in classifica e non meritavamo".

Su Nasti : "Fortunatamente abbiamo recuperato Marco Nasti che è un elemento fondamentale per l'attacco e avendo lui anche noi, da dietro, siamo riusciti ad avanzare di più".

Come sta : "Sto bene, pensavamo fosse qualcosa di peggio dal dolore, invece era 'soltanto' un'infiammazione".

Su Giunti : "Fortunatamente ho un bel rapporto sia con il mister che con tutto lo staff. Il mister mi chiede tanto, di essere un leader a centrocampo perché sono fuori quota ed essere di esempio per i più piccoli, anche se di poco, ma di dare il massimo e fare dare il massimo a tutti".

Sulla partita contro il Pescara: "E' una partita fondamentale perché magari guardi la classifica e pensi di prenderla sottogamba, ma in questo campionato non devi mai entrare superficiale e dare sempre il massimo. Adesso sono punti che ci occorrono per risalire la classifica".