Milan primavera, Rossi: “Napoli squadra grintosa. Sulla Youth League…”

Leonardo Rossi, attaccante del Milan primavera, ha parlato della prossima sfida contro il Napoli e della Youth League: ecco le sue parole

Sul lavoro svolto durante la sosta: "Penso che in queste due settimane di sosta abbiamo svolto un lavoro intenso e specifico per arrivare preparati alla sfida contro il Napoli. Abbiamo disputato delle buone prestazioni, ma è mancata un po’ di fantasia e di cattiveria negli ultimi venti metri e sicuramente un pizzico di fortuna che nel calcio serve sempre. C'è un grande feeling nello spogliatoio. Con il mister c’è un ottimo rapporto, crede molto in me e io cerco di ripagare la sua fiducia ogni volta che entro in campo dando il massimo".