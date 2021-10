MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ibra c’è. Un club inglese su Tomori

A due giorni dal fischio d'inizio di Milan-Verona arriva una notizia splendida per Stefano Pioli: tre giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo. Intanto Paolo Maldini ha detto la sua sulla proposta del Mondiale ogni due anni. Le ultime su Theo Hernandez, le parole di Lucas Biglia e le sirene inglesi per Fikayo Tomori. Ecco le Top News di oggi nelle prossime schede!