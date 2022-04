Milan primavera, Giunti: “Abbiamo urgenza di fare punti, ma siamo anche sfortunati”

Federico Giunti, allenatore del Milan primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match perso contro il Cagliari

Intervistato al termine di Milan-Cagliari, gara terminata 2-4 per i rossoblù, l'allenatore della Primavera, Federico Giunti, ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole dopo il brutto k.o. al Vismara: "È stata una partita strana, nel primo tempo avevamo il controllo e abbiamo creato anche di più del Cagliari. Nella ripresa ci siamo un po' allungati e loro a favore di vento hanno approfittato della maggior velocità del pallone buttandolo dietro la nostra linea difensiva. Siamo anche sfortunati, è un momento così, pure a Torino poteva andare in un'altra maniera: purtroppo gli errori ci condizionano e non ci permettono di raggiungere i risultati. Continuiamo a lavorare come sempre, avremo pochi giorni per rivedere delle cose che non sono andate oggi e poi ci concentreremo per la prossima partita. Queste gare ormai le conosciamo, viaggiano sempre sul filo dell'equilibrio e basta l'episodio per aprirle. Abbiamo urgenza di fare punti, dobbiamo essere bravi a non disunirci come squadra". Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.