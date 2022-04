Milan primavera, Foglio: “Vincere le prossime gare per allontanarci dai play out”

Christian Foglio, giovane calciatore della primavera del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club

Sulle difficoltà: "All'inizio il passaggio all'Under 19 è stato difficile per quanto riguarda il ritmo gara, il ritmo allenamento, ma anche per un discorso fisico. Non nego che inizialmente ho sofferto questa cosa però poi con allenamento, costanza, mettendoci sempre il massimo riesci ad abituarti e riesci a ritagliarti il tuo spazio. La fortuna non è stata dalla nostra parte. Non ci deve scoraggiare, ma deve essere un motivo in più per fare meglio, per stare uniti, aiutarci l'uno con l'altro e cercare di portare a casa il risultato".