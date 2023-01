Milan, parole al veleno di Pobega: “Conto in sospeso con il Torino”

Tommaso Pobega ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di Coppa Italia tra il suo Milan e il Torino

Fabio Barera

Nella serata di mercoledì 11 gennaio andrà in scena il secondo ottavo di finale di Coppa Italia dopo la vittoria sofferta dell'Inter sul Parma. Nella cornice dello stadio San Siro il Milan affronterà il Torino e se c'è un giocatore che sentirà la partita questo sarà Tommaso Pobega.

Il centrocampista del Milan, che ha trovato la via del gol nell'ultima gara contro la Roma, dovrebbe essere impiegato da titolare in Coppa Italia. Scenderà in campo dal primo minuto contro la sua ex squadra, il Torino, dopo che l'ultima gara da titolare è stata proprio contro i granata.

Ma Pobega si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa e non ha mai deluso le aspettative. Lo stesso centrocampista del Milan ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, soffermandosi sul conto in sospeso che i rossoneri hanno con il Torino. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Tommaso Pobega sulla sfida con il Torino — "L'obiettivo è quello di vincere una competizione, per migliorare nella mentalità, come hanno detto il tecnico e Maldini. Poi con il Torino abbiamo un conto in sospeso, perché quella volta non si è visto il vero Milan. La Coppa Italia è fondamentale, bisogna sempre alzare l'asticella".

"C'è rammarico e fastidio per com'è andata contro la Roma: più che chiederci cosa sia successo, già dal giorno successivo abbiamo fatto quadrato e analizzato i particolari. Ora dobbiamo rifarci, dimostrando di essere competitivi in ogni contesto". Milan, incontro tra Cardinale e Furlani: non solo il mercato sul tavolo.