Milan, Pioli: “Vincere lo scudetto ci ha dato grande soddisfazione” | News

Intervistato dalla Lega Serie A, Stefano Pioli ha parlato dei suoi tre anni sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Si, il 9 ottobre ho festeggiato i miei primi tre anni al Milan, tre anni pieni di emozioni, di lavoro, di collaborazione in un grande club. Tre anni in cui è stato fatto un percorso incredibile insieme ai miei giocatori, sempre in evoluzione. Continuiamo ad avere idee e mentalità per migliorare e crescere. Se mi aspettavo di vincere lo scudetto? Sono sempre stato molto fiducioso e positivo, il club mi ha messo a disposizione un organico con un elevatissimo potenziale e tanto talento. Quando abbini a queste caratteristiche anche la disponibilità, la voglia di crescere e di migliorare, puoi puntare veramente in alto. Siamo il Milan, era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa ed esserci riusciti lo scorso anno ci ha dato grande soddisfazione". Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A: le dichiarazioni tra presente, passato e qualche curiosità