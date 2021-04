Milan, Pioli: “Nessuna squadra giovane così è sopra il decimo posto”

Stefano Pioli, nel post partita di Milan-Genoa, ha elogiato la sua squadra, la terza più giovane in Europa. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, nel post partita di Milan-Genoa, ha elogiato la sua squadra, la terza più giovane in Europa. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Sono 3 o 4 gare che non lottiamo più per lo scudetto, l'Inter ci ha preso troppi punti. Sarebbe eccezionale se il Milan tornasse in Champions. Siamo la terza squadra più giovane d'Europa, nessuna squadra così giovane è sopra il decimo posto. Dobbiamo stringere ancora i denti e portare a casa il risultato finale. Dobbiamo superare avversari forti come Juve, Atalanta, Napoli e Lazio. Saranno tutte partite difficili, a partire da quella di mercoledì col Sassuolo. Se mi lasciate andare a casa ora la vado a preparare (ride, ndr)". Per gli highlights della partita tra Milan e Genoa di oggi clicca qui >>>