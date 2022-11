Milan, Pioli: “Siamo convinti di affrontare bene questa gara importante”

Sulla partita di domani: "Il bello del nostro mestiere è che si vivono continuamente di emozioni e che devi essere preparato per cercare di ottenere sempre il meglio. Sappiamo che la partita di domani rappresenta il primo obiettivo stagionale. Ci arriviamo bene nel senso che non essendo riusciti a fare una vittoria con il Chelsea era immaginabile che l'ultima partita sarebbe stata decisiva ma lo faremo davanti ai nostri tifosi, lo faremo in un momento in cui siamo in buone condizioni e quindi siamo convinti e determinati di affrontare bene questa gara importante".