Milan, Piccinini: 'Modric fuoriclasse, un allenatore aggiunto. Vlahovic ...'

Piccinini: "Vlahovic al Milan può fare bene", poi le parole al miele per Modric

"A mio parere al Milan potrebbe far bene, sarebbe un'idea non male ma è legato ad un contratto molto oneroso, fu un errore firmare quel contratto per la Juventus. Va prima risolto il problema finanziario e non sarà facile trovargli una sistemazione che accontenti tutti. David? Un punto interrogativo, non è Benzema, non è un giocatore che passa da un campionato all'altro e fa trenta gol. Bisogna vedere come si ambienta, è un buon giocatore ma non è quello che può cambiare da solo una squadra".