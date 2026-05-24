Milan, le parole di Pellegatti sul futuro di Allegri — In merito alle tensioni in società e al futuro prossimo del Milan, si è espresso anche il noto giornalista di comprovata fede rossonera Carlo Pellegatti. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'Radio Tutto Napoli'.

Sul caos societario e il futuro dirigenziale del Milan: "A Milano l'unica certezza è che non esiste alcuna certezza. Attualmente l'organigramma è un'incognita totale. Non si sa chi ricoprirà i ruoli di amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore. Rimangono da chiarire anche le reali mansioni di Ibrahimovic e Moncada. Non si tratta di esagerazioni, ma della pura verità. La permanenza di Furlani è in dubbio. Bisogna capire chi prenderà le decisioni operative all'interno del club".

Sul futuro di Allegri: "In questo clima di totale incertezza rientra anche il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico lascerà la panchina in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Se invece dovesse raggiungere l'obiettivo, la sua permanenza dipenderà da altri fattori. Bisognerà valutare il destino di Furlani e Ibrahimovic. Al momento è impossibile fare previsioni. Allegri potrebbe anche restare, ma i rapporti interni sono complessi. Non si fida più di Furlani e il legame con Ibrahimovic è ormai logorato e sfilacciato".

Sull'ipotesi di vedere Allegri al Napoli: "Non credo che Allegri andrà al Napoli. Sulla panchina azzurra vedo un'altra soluzione. Se Antonio Conte dovesse andare via, il sostituto sarà Maurizio Sarri. Sostengo questa tesi da due mesi e non ho dubbi. Sarri potrebbe essere tentato anche dall'Atalanta, dove si è trasferito Giuntoli. Tra i due esiste un ottimo rapporto nato proprio ai tempi di Napoli. Tuttavia, sono convinto che un ritorno di Sarri a Napoli partirebbe già con il totale gradimento dei tifosi".