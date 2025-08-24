Pianeta Milan
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato, facendo il nome di Kim Min-jae
Fabio Barera
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sul calciomercato del Milan e facendo il nome di Kim Min-jae.

Sul mercato: "La sera prima della scelta di Boniface si diceva che il Milan avesse aperto all'obbligo di riscatto a 30 milioni. Allora si è andati su Boniface e tutti sottolineavano come avesse avuto tanti problemi fisici. Il Milan ha preso un rischio. Gli esami al Galeazzi hanno appurato che i dubbi sulle condizioni di Boniface erano plausibili. A nessuno andava bene di fare una figuraccia e quindi c'è stato un giorno e mezzo di pensamenti. Oggi Allegri è andato a Casa Milan e si dice che abbia chiesto tra giocatori. Qualcuno dice che ha chiesto solo la tipologia di giocatori, un centrocampista, un attaccante e un difensore. Altri invece dicono che abbia fatto tre nomi pesanti. In difesa Kim, dal costo proibitivo, l'altro lo possiamo immaginare ed è Rabiot, mentre il terzo è Vlahovic".

Su Conrad Harder: "Sembra che il Milan vada su questo giocatore che non è di totale gradimento ad Allegri. Ci sono dubbi sul fatto che sia pronto per giocare al Milan. Sembra che piaccia più ai vertici del Milan che allo staff tecnico. La posizione è una posizione strana.

