Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha espresso un proprio commento sull'operato di Stefano Pioli nel corso di questi anni, soffermandosi in particolare su quanto di buono offerta dall'allenatore del Milan. In un video sul proprio canale 'YouTube', infatti, ha enunciato i meriti del tecnico emiliano, chiedendo agli utenti chi avrebbe effettivamente fatto meglio in queste situazioni. Ecco, dunque, le sue parole.