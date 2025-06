Milan, Pellegatti: 'Per me Kean è il sogno di Allegri. Dopo Ibrahimovic ...'

Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', in cui ha avuto come ospite Marco Cattaneo, soffermandosi in modo particolare sul mercato del Milan e su Moise Kean . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pellegatti: "Kean suggestione e sogno di Allegri". E su Ibrahimovic ...

"Secondo me Kean è il sogno di Allegri, ma è anche una mia suggestione. Dopo il 16 di luglio. Alla Juve aveva segnato pochissimo. Però, dopo Ibra che non è costato molto, li vogliamo tirare fuori 40/50 milioni per un grande centravanti? Io non penso che vendendo Gimenez e prendendo Kean il Milan faccia un upgrade, però: dato che ho 75 milioni da Reijnders, 20 tra Kalulu e Pellegrino e siamo a 95, probabilmente uscirà ancora qualcosa".