Milan, Pellegatti elogia la gestione Elliott: e sul possibile arrivo di D’Amico …

Milan, Pellegatti: "Non ha senso fare pre bilanci, D'Amico? Vi dico che ..."

Su Genoa-Milan: "Non bisogna mai dire che sono tutti a disposizione, e io non l'ho detto. E infatti Conceicao ha detto in conferenza stampa che non ci saranno Tammy Abraham, Warren Bondo e Riccardo Sottil. In questo momento si tende a fare dei bilanci, ma non dobbiamo cadere in questa cosa. Cominciamo a vincere la Coppa Italia e poi vediamo se questo tamponerà gli aspetti negativi della stagione. Fare dei pre bilanci non ha senso".