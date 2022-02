Milan, Pellegatti: “Contro l’Inter Pioli potrebbe schierare a destra Rebic”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prossima partita del Milan contro l'Inter

Intervenuto attraverso il suo canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato di quelle che potrebbero essere le possibili soluzioni tattiche di Stefano Pioli per la gara di sabato tra Inter e Milan. Questo l'intervento del giornalista: "Stefano Pioli potrebbe essere tentato di mettere, avendo già tre centrocampisti, Kessié con Tonali e Bennacer, a destra Rebic, a sinistra Leao e davanti uno tra Giroud e Ibrahimovic. Questa la tentazione di Stefano Pioli. Giocherebbe sempre con tre giocatori portati all'attacco: Leao, Rebic e uno fra Giroud e Ibra. Vedremo se nel corso dei prossimi allenamenti questa tentazione si tramuterà in prove tattiche".