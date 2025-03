Milan, Pellegatti ribadisce tutto su Allegri: ma rivela un retroscena su Paratici …

Milan, Pellegatti: "Allegri-Paratici? Dalla Francia danno già per fatto ..."

"Riguardo ad Allegri ci sono tantissime voci. Galeone dice che non andrà al Milan, qualcuno mi dice che non è mai stato contattato dal Milan. E dall'entourage confermano che non ci sono stati contatti. A me arrivano notizie dalla Francia che dicono che Paratici e Allegri saranno la coppia della prossima stagione. Normale che il suo nome giri, come lo stesso Conte, come Italiano, come Sarri che sembra sempre il più lontano. Allegri verrà o no? Dipende molto dalle strategie della società, ma soprattutto dalle idee del direttore sportivo. La Gazzetta è qualche giorno che continua a puntare sul suo nome. Ma oggi, parlandoci chiaro, è irrispettoso parlare di nuovo allenatore nei confronti di quello che sarà il direttore sportivo".